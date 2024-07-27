ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak? ALES sınavı kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM ALES/2 sınavı)

2024 ALES/2 sınavının ne zaman, saat kaçta başlayacağı, sınava girmeye hazırlanan yüksek lisans adayları tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kılavuzuyla birlikte, ALES/2 sınavının saati, süresi ve kaç soru sorulacağı belli oldu. Peki, ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak? ALES sınavı kaç dakika, kaç soru?



ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?



ALES'in bu yılki ikinci oturumu, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.



28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

