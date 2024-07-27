ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak? ALES sınavı kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM ALES/2 sınavı)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) için geri sayım sürüyor. Üniversitelerin lisans bölümünden mezun olan adaylar, yüksek lisans yapmak için bu yılın ikinci ALES sınavına katılım sağlayacak. Sınava girecek olan adaylar, sınavın kaç dakika ve kaç soru olduğunu merak ediyor. Peki, 2024 ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak? ALES sınavı kaç dakika, kaç soru?

ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak? ALES sınavı kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM ALES/2 sınavı)

2024 /2 sınavının ne zaman, saat kaçta başlayacağı, sınava girmeye hazırlanan yüksek lisans adayları tarafından sorgulanmaya başladı. tarafından yayımlanan sınav kılavuzuyla birlikte, ALES/2 sınavının saati, süresi ve kaç soru sorulacağı belli oldu. Peki, ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak? ALES sınavı kaç dakika, kaç soru?

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES'in bu yılki ikinci oturumu, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak? ALES sınavı kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM ALES/2 sınavı) - 1

KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ALES/2 sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15’te başlayan 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

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