ALES/2 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM ALES/2 sınavı)

2024 ALES/2 sınav tarihi, sınav başvurularını tamamlayan ve son hazırlıklarını yapan adaylar tarafından araştırılıyor. Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olan adayların, yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacağı ALES/2 sınavı için tarih belli oldu. Peki, ALES/2 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?



ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?



ALES'in bu yılki ikinci oturumu, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.



28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

