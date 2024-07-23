ALES/2 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM ALES/2 sınavı)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) için geri sayım başladı. Yüksek lisans yapmak için sınava katılım sağlayacak olan üniversite mezunları, ALES/2 sınavı hakkında sorgulamalara başladı. Peki, 2024 ALES/2 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

ALES/2 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM ALES/2 sınavı)

2024 /2 sınav tarihi, sınav başvurularını tamamlayan ve son hazırlıklarını yapan adaylar tarafından araştırılıyor. Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olan adayların, yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacağı ALES/2 sınavı için tarih belli oldu. Peki, ALES/2 ne zaman, saat kaçta? kaç dakika, kaç soru?

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES'in bu yılki ikinci oturumu, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES/2 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM ALES/2 sınavı) - 1

KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ALES/2 sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15’te başlayan 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

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