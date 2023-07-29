ALES/2 ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/2 sınav tarihi)

2023 ALES/2 sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak yüksek lisans adayları tarafından sorgulanıyor. Sınava kısa bir zaman kala, sınav giriş yerlerinin de belli olmasını bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek duyuruya çevirdi. Peki, ALES/2 ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?



ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, ALES sınav tarihi belli oldu.



ÖSYM'nin takvimine göre, bu yılın ikinci ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2023 ALES/2 sınavı bu yıl 20 Ağustos'ta yapılacak. ALES sınav giriş yerlerinin de sınavdan 10 gün önce yani 10 Ağustos haftasında yayımlanması bekleniyor.