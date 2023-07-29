ALES/2 ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/2 sınav tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için geri sayım başladı. Bu yılın ikinci ALES sınavına girecek olan üniversite mezunu binlerce kişi, yüksek lisans yapabilmek için şansını deneyecek. Peki, ALES/2 ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES/2 ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/2 sınav tarihi)

2023 /2 sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak yüksek lisans adayları tarafından sorgulanıyor. Sınava kısa bir zaman kala, sınav giriş yerlerinin de belli olmasını bekleyen adaylar, gözlerini 'den gelecek duyuruya çevirdi. Peki, ALES/2 ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, ALES sınav tarihi belli oldu.

ÖSYM'nin takvimine göre, bu yılın ikinci ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

ALES/2 ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM ALES/2 sınav tarihi) - 1

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 ALES/2 sınavı bu yıl 20 Ağustos'ta yapılacak.

ALES sınav giriş yerlerinin de sınavdan 10 gün önce yani 10 Ağustos haftasında yayımlanması bekleniyor.

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