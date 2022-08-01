ALES 2 ne zaman yapılacak? (ÖSYM ALES giriş belgesi)

2022 ALES 2 başvuruları devam ediyor.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 4 Temmuz 2022'ye kadar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) başvuruda bulunabilecekler.



Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.



ALES NE ZAMAN?



2022 ALES 2 21 Ağustos'ta gerçekleşecek.

2022-ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları Eylül'ün 9'unda yine ''https://ais.osym.gov.tr'' internet sitesinde erişime açılacak.

ALES 2022 TAKVİMİ

ALES/1 SINAV TARİHİ : 17 Nisan 2022

ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ : 21 Şubat – 3 Mart 2022

(Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2022)

ALES/2 SINAV TARİHİ : 21 Ağustos 2022

ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 24 Haziran – 4 Temmuz 2022

(Ücret ödeme için son gün, 5 Temmuz 2022)

ALES/3 SINAV TARİHİ : 20 Kasım 2022

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Eylül – 10 Ekim 2022

(Ücret ödeme için son gün, 11 Ekim 2022)

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 185,00 TL

ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 15 Mart 2022

ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 19 Temmuz 2022

ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 18 Ekim 2022

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün yüzde 50 artırımlı olarak ödenir.