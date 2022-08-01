ALES 2 ne zaman yapılacak? (ÖSYM ALES giriş belgesi)

Haberler 01.08.2022 - 14:53
2022 ALES 2 başvuruları devam ediyor.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 4 Temmuz 2022'ye kadar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) başvuruda bulunabilecekler.
Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.
ALES NE ZAMAN?
2022 ALES 2 21 Ağustos'ta gerçekleşecek.
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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları Eylül'ün 9'unda yine ''https://ais.osym.gov.tr'' internet sitesinde erişime açılacak.
ALES 2022 TAKVİMİ
ALES/1 SINAV TARİHİ : 17 Nisan 2022
ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ : 21 Şubat – 3 Mart 2022
(Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2022)
ALES/2 SINAV TARİHİ : 21 Ağustos 2022
ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 24 Haziran – 4 Temmuz 2022
(Ücret ödeme için son gün, 5 Temmuz 2022)
ALES/3 SINAV TARİHİ : 20 Kasım 2022
ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Eylül – 10 Ekim 2022
(Ücret ödeme için son gün, 11 Ekim 2022)
SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika
SINAV ÜCRETİ : 185,00 TL
ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 15 Mart 2022
ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 19 Temmuz 2022
ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 18 Ekim 2022
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün yüzde 50 artırımlı olarak ödenir.