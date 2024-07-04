ALES/2 sınav takvimi 2024: ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2024 ALES/2 sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılım sağlayacağı ALES/2 sınavı öncesinde, sınav giriş yerlerinin ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor. Peki, 2024 ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/2 sınavı 28 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak.
Adayların sınav giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.
2024 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
ALES'in bu yılki ikinci oturumu, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.
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