ALES/2 sınav takvimi 2024: ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) giriş yerleri, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından merakla araştırılıyor. ALES'in bu yılki ikinci oturumuna sayılı gün kala, adaylar hangi okullarda sınava gireceklerini merak etmeye başladı. Peki, 2024 ALES/2 sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES/2 sınav takvimi 2024: ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2024 /2 sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılım sağlayacağı ALES/2 sınavı öncesinde, sınav giriş yerlerinin ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor. Peki, 2024 ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sınavı 28 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak.

Adayların sınav giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

ALES/2 sınav takvimi 2024: ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? - 1

2024 /2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES'in bu yılki ikinci oturumu, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

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