ALES/2 sınav takvimi 2024: ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2024 ALES/2 sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılım sağlayacağı ALES/2 sınavı öncesinde, sınav giriş yerlerinin ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor. Peki, 2024 ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ALES/2 sınavı 28 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak.



Adayların sınav giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

