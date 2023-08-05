ALES/2 sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM AİS sınav giriş belgesi)

2023 ALES/2 sınav giriş yerleri, yüksek lisans yapmak için ALES sınavına katılım sağlayacak adaylar tarafından sorgulanıyor. 20 Ağustos'ta düzenlenecek olan ALES öncesinde, gözler ÖSYM sınav giriş yerleri duyurusuna çevrildi. Peki, ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?



ALES/2 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?



ÖSYM'nin takvimine göre, bu yılın ikinci ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.



ALES sınav giriş yerlerinin de sınavdan 10 gün önce yani 10 Ağustos haftasında yayımlanması bekleniyor.

ALES SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?



ALES sınav giriş yerleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden adayların erişimine açılacak.



Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinde sınav giriş yerlerini öğrenebilecek.



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