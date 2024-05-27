ALES/2 sınavı ne zaman? (2024 ÖSYM ALES başvuru ve sınav tarihi)

ALES/2 sınavının ne zaman yapılacağı, bu yılın ilk ALES sınavının tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından merak ediliyor. Üniversite mezunu olan kişilerin, yüksek lisans eğitimi alabilmek için katılım sağlayacakları ALES sınavları için 2024 takvimi belli oldu. Söz konusu sınavın başvuru tarihleri de ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, ALES/2 sınavı ve başvuruları ne zaman?

ALES/2 sınavı ne zaman? (2024 ÖSYM ALES başvuru ve sınav tarihi)

2024 /2 sınav ve başvuru tarihi, yüksek lisans eğitimi alarak kariyerlerinde ilerlemek isteyen üniversite mezunlarının gündeminde yer alıyor. tarafından bu yılın ikinci ALES sınavı için başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES/2 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; Bu yılın ikinci ALES sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

ALES/2 TARİHLERİ

ÖSYM tarafından bu yılın ikinci ALES sınavı için başvuru tarihleri de açıklandı.

Buna göre; ALES/2 başvuruları 3 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 12 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

Sınavın geç başvuruları ise 26 Haziran 2024 tarihinde alınacak.

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