ALES/2 sınavı ne zaman? (2024 ÖSYM ALES başvuru ve sınav tarihi)

2024 ALES/2 sınav ve başvuru tarihi, yüksek lisans eğitimi alarak kariyerlerinde ilerlemek isteyen üniversite mezunlarının gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından bu yılın ikinci ALES sınavı için başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?



ALES/2 NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında sınav tarihleri belli oldu.



Buna göre; Bu yılın ikinci ALES sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.



ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ



ÖSYM tarafından bu yılın ikinci ALES sınavı için başvuru tarihleri de açıklandı.



Buna göre; ALES/2 başvuruları 3 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 12 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.



Sınavın geç başvuruları ise 26 Haziran 2024 tarihinde alınacak.