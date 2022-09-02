ALES/2 sonuçları açıklandı! (2022 ÖSYM ALES/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı)

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrasında ALES/2 sınav sonuçları açıklandı. ALES sonuçları sonrasında öğrenciler ÖSYM tarafından yayımlanan cevap kağıdı görüntülemeyle, sınav esnasında verdikleri cevapları görüntüleyebilecek. İşte ALES/2 sonuç sorgulama ekranı.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI



ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte bu yılın ikinci ALES sınavı açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

ALES SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ALES SINAV CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI



21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

ALES SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'DEN CEVAP KAĞIDI AÇIKLAMASI

ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında ALES cevap kağıtları erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.