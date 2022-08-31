ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ALES sonuç takvimi)

ALES/2 sınav sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. Bu yıl ikincisi gerçekleşen ALES sınavları 21 Ağustos tarihinde merkezi olarak yapılmıştı.

Akademik kariyerlerinde ilerlemek için yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılım sağladığı ALES/2 sınavının sonuç tarihi belli oldu.



ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Üniversite mezunlarının akademik kariyerlerinde ilerlemek için başvurdukları ALES sınavı 21 Ağustos'ta tamamlandı. ÖSYM tarafından yayınlanan sonuç takvimi sonrasında ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/2 sonuçları 9 Eylül tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden erişime açılacak.



ALES SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI



Sınava giren adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını 21 Ağustos 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 31 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59’da sonlandırılacaktır.