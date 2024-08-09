ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES2 sonuç tarihi)

2024 ALES/2 sınav sonuçları, yüksek lisans eğitimi almak isteyen lisans mezunları tarafından sorgulanıyor. Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavlarının ikincisi geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar ise ÖSYM tarafından yayımlanan sonuç tarihini araştırıyor. İşte ayrıntılar...



ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında, yılın ikinci ALES sınavı sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; ALES sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak.

