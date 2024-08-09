ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES2 sonuç tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan yılın ikinci ALES sınavının ardından, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES2 sonuç tarihi)

2024 /2 , yüksek lisans eğitimi almak isteyen lisans mezunları tarafından sorgulanıyor. Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavlarının ikincisi geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar ise tarafından yayımlanan sonuç tarihini araştırıyor. İşte ayrıntılar...

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında, yılın ikinci ALES sınavı sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak.

ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES2 sonuç tarihi) - 1

PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.

Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.

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