ALES-2020/1 ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 16 Ağustos'ta gerçekleşecek.

2020 ALES/1 sınavına girecek adayların 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınmıştı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için 14 Temmuz 2020 geç başvuru günü olarak belirlendi.

ALES/1 sınavının başvurularını kaçıran adaylar ise yine bu sene içinde yapılacak ALES/2 sınavına girebilecek.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/2 sınavına girmek isteyen adaylar için başvurular 01-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

ALES/2 sınavı 06 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.

2020 ALES/1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2020 ALES ÖSYM TAKVİMİ

ALES/1 başvuru tarihleri: 13-23 Mart 2020

ALES/1 geç başvuru günü: 14 Temmuz 2020

ALES/1 sınav tarihi: 16 Ağustos 2020

ALES/1 sınav sonuçlarının açıklanması: 07 Eylül 2020

ALES/2 başvuru tarihleri: 01-12 Ekim 2020



ALES/2 geç başvuru günü: 04 kasım 2020



ALES/2 sınav tarihi: 06 Aralık 2020

ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanması: 07 Ocak 2021