ALES 2020 başvuruları başladı (ALES başvuru kılavuzu)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) başvurular bugünden itibaren 23 Mart'a kadar yapılabilecek.



ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ALES'e başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.



Adaylar, 3 Mayıs'ta uygulanacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2020-ALES kılavuzundan ulaşabilecek. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.



ALES 2020 BAŞVURU KILAVUZU

ALES/1 SINAV TARİHİ: 3 Mayıs 2020

ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ: 13 – 23 Mart 2020 (Ücret ödeme için son gün, 24 Mart 2020)

ALES/2 SINAV TARİHİ: 20 Eylül 2020



ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ: 24 Temmuz – 6 Ağustos 2020 (Ücret ödeme için son gün, 7 Ağustos 2020)



ALES/3 SINAV TARİHİ: 29 Kasım 2020



ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ: 9 – 19 Ekim 2020 (Ücret ödeme için son gün, 20 Ekim 2020)



SINAV SAATİ VE SÜRESİ: 10.15, 150 dakika



SINAV ÜCRETİ: 130,00 TL



ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 1 Nisan 2020



ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 18 Ağustos 2020



ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 27 Ekim 2020



ALES GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: 195,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)