ALES 2025 başvuru ve sınav tarihleri: ALES sınavları ne zaman?

Akademik kariyer hedefi olan vatandaşların katılım sağladığı ve yılda üç defa düzenlenen ALES’in başvuruları ÖSYM tarafından alınıyor. Merkezi olarak düzenlenen sınava adaylar yoğun ilgi gösteriyorlar. Yayımlanan sınav ve başvuru takvimine göre ALES'in 2025 yılında düzenleneceği tarihler ve başvuru takvimi belli oldu. İşte, ALES 2025 başvuru ve sınav tarihleri...



2025 ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?



2025-ALES/1 başvuruları, 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 7 Mart'ta yapılacak.



2025-ALES/2 başvuru tarihleri, 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihi ise 29 Mayıs olacak.



2025-ALES/3 için başvurular, 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar sürecek. Sınavın geç başvuruları 21 Ekim'de alınacak.



2025 ALES SINAV TAKVİMİ



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.



2025-ALES/2 ise 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.



2025-ALES/3 oturumu da 23 Kasım'da düzenlenecek, yılın son oturumunun sonuçları 12 Aralık'ta erişime açılacak.

