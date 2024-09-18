ALES 2025 ne zaman? ALES takvimi belli oldu mu?

ÖSYM tarafından gelecek yıl üç defa düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES) için bekleyiş devam ediyor. Sınav başvurularını bekleyen adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da ALES takvimini sorguluyor. Peki, 2025 ALES/1 ne zaman yapılacak?

ALES 2025 ne zaman? ALES takvimi belli oldu mu?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı () ile akademik kariyerlerine başlamak isteyen birçok kişi, bu sınavın ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. İşte, ALES/1 ALES/2 ALES/3 sınav ve başvuru tarihlerinde son durum...

2025 ALES TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

2025'de tarafından uygulanacak sınavların takvimi henüz netleşmedi.

2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin “ÖSYM 2024 Yılı Takvimi”ne 6 Kasım 2023 günü ilan edilmişti.

Yakın zaman içinde 2025 ALES başvuru ve sınav tarihlerinin belli olması bekleniyor.

2025 yılında ALES oturumlarının geçmiş yıllarda olduğu gibi nisan, temmuz ve kasım aylarında yapılabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler netleşince haberimizde yer vereceğiz.

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