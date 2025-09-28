ALES/3 başvuru ve sınav tarihi 2025: ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş (ALES/3) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl 3 kez uygulanan ALES sınavı, yüksek lisans adayları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2025 ALES/3 başvuruları ne zaman? ALES sınavı ne zaman yapılacak?
2025 ALES/3 sınav tarihi, yılın son ALES oturumu öncesinde yüksek lisans adaylarının gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan ALES takvimi sonrasında 2025 ALES/3 başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?
ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında yılın son sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; 2025 ALES/3 sınavı için başvurular 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak.
ALES/3 SINAV TARİHİ
Her yıl, yıl da 3 kez yapılan ALES sınavının sonuncusu bu yıl kasım ayında gerçekleşecek.
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, ALES/3 sınavı 23 Kasım'da yapılacak.