ALES/3 başvuru ve sınav tarihi 2025: ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?

2025 ALES/3 sınav tarihi, yılın son ALES oturumu öncesinde yüksek lisans adaylarının gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan ALES takvimi sonrasında 2025 ALES/3 başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?



ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında yılın son sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2025 ALES/3 sınavı için başvurular 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak.



ALES/3 SINAV TARİHİ



Her yıl, yıl da 3 kez yapılan ALES sınavının sonuncusu bu yıl kasım ayında gerçekleşecek.



ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, ALES/3 sınavı 23 Kasım'da yapılacak.