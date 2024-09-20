ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024 yılının son ALES sınavı tarihi

2024 ALES/3 başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Üniversite mezunu olan ve yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılacağı ALES/3 öncesinde, başvuru tarihleri merak edilmeye başladı. Peki, 2024 ALES/3 başvuruları ne zaman? İşte başvuru ve sınav tarihi.
ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte, ALES 3 başvuru ve sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.
ALES/3 NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2024 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.
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