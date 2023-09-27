ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM ALES sınav tarihi)

2023 ALES/3 sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan ALES takvimi sonrasında başvuru ve sınav tarihleri belli olmuştu. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak?



ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.



ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimi sonrasında, bu yılın son ALES sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; ALES/3 başvuruları, 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.