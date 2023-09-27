ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM ALES sınav tarihi)

ALES/3 başvurularının ne zaman başlayacağı, üniversite lisans diplomasını, yüksek lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavının 3.sü için tarih araştırmaları sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES sınav takvimi sonrasında, ALES başvuruları için tarih belli oldu. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak?

ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM ALES sınav tarihi)

2023 /3 sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yayımlanan ALES takvimi sonrasında ve sınav tarihleri belli olmuştu. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak?

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM ALES sınav tarihi) - 1

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 ALES takvimi sonrasında, bu yılın son ALES sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; ALES/3 başvuruları, 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

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