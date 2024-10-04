ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? Yılın son ALES sınavı için geri sayım

2024 ALES/3 başvuru tarihleri, üniversite mezunu olan ve yüksek lisans yapmak isteyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ALES başvurularını yaparak sınava katılmaya hak kazanacak olan adaylar, başvuruların sona ereceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek?



ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ



2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları başladı.



Sınava başvurular, 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

