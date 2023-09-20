ALES/3 başvuruları ne zaman? ÖSYM ALES sınav ve başvuru tarihleri belli oldu

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen adayların katılım sağlayacağı bu yılın 3. ALES sınavı için geri sayım başladı. Peki, ALES başvuruları ne zaman?

ALES/3 başvuruları ne zaman? ÖSYM ALES sınav ve başvuru tarihleri belli oldu

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan (2023-/3) için araştırmalar hız kazandı. Sınava kısa bir zaman kala adaylar, ALES sınav ve başvuruların başlayacağı tarihi sorguluyor. Peki, ALES 3 ne zaman yapılacak? ALES başvuruları hangi gün?

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

ALES/3 TARİHLERİ

ALES/3 başvuruları 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.

Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

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