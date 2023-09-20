ALES/3 başvuruları ne zaman? ÖSYM ALES sınav ve başvuru tarihleri belli oldu

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan (2023-ALES/3) için araştırmalar hız kazandı. Sınava kısa bir zaman kala adaylar, ALES sınav ve başvuruların başlayacağı tarihi sorguluyor. Peki, ALES 3 ne zaman yapılacak? ALES başvuruları hangi gün?



ALES/3 NE ZAMAN?



ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.



ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ



ALES/3 başvuruları 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.



Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.