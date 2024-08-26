ALES/3 başvuruları ne zaman? ÖSYM tarih verdi

ALES/3 başvuruları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, ALES başvuru tarihleri belirlendi. Peki, bu yılın son ALES sınavı ne zaman yapılacak?

ALES/3 başvuruları ne zaman? ÖSYM tarih verdi

2024 sınavı için tarih araştırmaları sürüyor. 'nin 2024 yılı takvimi sonrasında, yüksek lisans yapmak isteyen adaylar için ALES tarihi belli oldu. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak?

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2024 yılı sınav takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.

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