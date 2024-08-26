ALES/3 başvuruları ne zaman? ÖSYM tarih verdi

2024 ALES sınavı için tarih araştırmaları sürüyor. ÖSYM'nin 2024 yılı sınav takvimi sonrasında, yüksek lisans yapmak isteyen adaylar için ALES tarihi belli oldu. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak?

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.



ALES/3 NE ZAMAN?



ÖSYM'nin 2024 yılı sınav takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.