ALES/3 başvuruları ne zaman yapılacak? (2022 ÖSYM ALES/3 sınav takvimi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu yıl 3. kez düzenlenecek olan ALES sınavı için, ÖSYM tarafından sınav takvimi yayımlandı. Yayımlanan sınav takvimiyle birlikte ALES/3 başvuru tarihi, ücreti ve sınav tarihi belli oldu. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman yapılacak?

ALES/3 başvuruları ne zaman yapılacak? (2022 ÖSYM ALES/3 sınav takvimi)

/3 sınavı başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversiteden mezun olan kişilerin akademik kariyerlerinde ilerlemek ve yüksek lisans yapabilmek için katılım sağladıkları ALES sınavının tarihi belli oldu. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman?

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan 2022-ALES/3 sınav takvimiyle birlikte ALES başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sınavı başvuruları 30 Eylül'de başlayacak ve 10 Ekim tarihinde son bulacak.

ALES/3 başvuruları ne zaman yapılacak? (2022 ÖSYM ALES/3 sınav takvimi) - 1

ALES/3 TAKVİMİ

ALES/3 SINAV TARİHİ : 20 Kasım 2022

ALES/3 TARİHLERİ : 30 Eylül – 10 Ekim 2022

(Ücret ödeme için son gün, 11 Ekim 2022)

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 185,00 TL

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