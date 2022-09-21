ALES/3 başvuruları ne zaman yapılacak? (2022 ÖSYM ALES/3 sınav takvimi)

ALES/3 sınavı başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversiteden mezun olan kişilerin akademik kariyerlerinde ilerlemek ve yüksek lisans yapabilmek için katılım sağladıkları ALES sınavının tarihi belli oldu. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman?



ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-ALES/3 sınav takvimiyle birlikte ALES başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; ALES/3 sınavı başvuruları 30 Eylül'de başlayacak ve 10 Ekim tarihinde son bulacak.

ALES/3 SINAV TAKVİMİ



ALES/3 SINAV TARİHİ : 20 Kasım 2022



ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Eylül – 10 Ekim 2022



(Ücret ödeme için son gün, 11 Ekim 2022)



SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika



SINAV ÜCRETİ : 185,00 TL