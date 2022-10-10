ALES/3 başvuruları sona eriyor! ALES sınavı ne zaman? (2022 ÖSYM ALES sınav takvimi)

ALES sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı, akademik kariyerlerinde ilerlemek için yüksek lisans yapmak isteyen adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 ALES sınav takvimi sonrasında ALES sınav tarihi belli oldu. Peki, ALES sınavı ne zaman?



ALES/3 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-ALES/3 başvuru kılavuzuyla birlikte başvuru tarihleri açıklandı.



Buna göre; Sınava başvurular, 30 Eylül - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.