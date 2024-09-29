ALES/3 başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? (ÖSYM ALES başvuru takvimi)

ALES/3 sınav tarihi ve başvuruları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. 2024 yılının son ALES sınavı Kasım ayında yapılacak. Sınav hazırlıklrını sürdüren adaylar bir yandan da başvuru sürecinin ayrıntılarını merak ediyor.



ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?



2024 ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak.



Geç başvurular ise 16 Ekim tarihinde alınacak.

