ALES/3 başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? (ÖSYM ALES başvuru takvimi)
2024 yılının son ALES sınavı için bekleyiş sürerken sınava katılmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini araştırıyor. ALES/3 başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Peki, ALES/3 başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?
ALES/3 sınav tarihi ve başvuruları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. 2024 yılının son ALES sınavı Kasım ayında yapılacak. Sınav hazırlıklrını sürdüren adaylar bir yandan da başvuru sürecinin ayrıntılarını merak ediyor.
ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2024 ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
Geç başvurular ise 16 Ekim tarihinde alınacak.
ALES/3 TARİHİ
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2024 ALES/3 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.
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