ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuruları ne zaman bitecek? (2022 ÖSYM ALES sınav tarihi)

ÖSYM tarafından başlatılan ALES/3 başvurularının alınmasıyla birlikte, yüksek lisans yapmak isteyen binlerce kişi başvurularını yapmaya başladı.

Başvurularını henüz tamamlamamış olan kişiler ise ALES/3 başvurularının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuruları ne zaman bitecek?



ALES/3 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında ALES başvuru ve sınav tarihi belli olmuştu. ALES-3 başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından, başvuruların nasıl yapılacağı belli oldu.



Buna göre; Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.



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ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-ALES/3 başvuru kılavuzuyla birlikte başvuru tarihleri açıklandı.



Buna göre; Sınava başvurular, 30 Eylül - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



ALES sınavına başvuru yapacak olan adaylar bir yandan da başvuru ücretini merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında ALES-3 başvuru ücreti belli oldu.



Buna göre; ALES başvuru ücreti 185 lira olarak açıklandı.