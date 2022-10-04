ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuruları ne zaman bitecek? (2022 ÖSYM ALES sınav tarihi)

ALES/3 başvurularının başlamasıyla birlikte, Akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen üniversite mezunu kişiler başvurularını yapmaya başladı. Yüksek lisans yapmak için bu yılın son sınavı olan ALES/3 sınavı başvuruları, ÖSYM tarafından alınmaya başladı. Peki, ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuruları ne zaman bitecek?

ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuruları ne zaman bitecek? (2022 ÖSYM ALES sınav tarihi)

tarafından başlatılan /3 başvurularının alınmasıyla birlikte, yüksek lisans yapmak isteyen binlerce kişi başvurularını yapmaya başladı.

Başvurularını henüz tamamlamamış olan kişiler ise ALES/3 başvurularının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuruları ne zaman bitecek?

ALES/3 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında ALES başvuru ve sınav tarihi belli olmuştu. ALES-3 başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından, başvuruların nasıl yapılacağı belli oldu.

Buna göre; Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuruları ne zaman bitecek? (2022 ÖSYM ALES sınav tarihi) - 1

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-ALES/3 başvuru kılavuzuyla birlikte başvuru tarihleri açıklandı.

Buna göre; Sınava başvurular, 30 Eylül - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES sınavına başvuru yapacak olan adaylar bir yandan da başvuru ücretini merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında ALES-3 başvuru ücreti belli oldu.

Buna göre; ALES başvuru ücreti 185 lira olarak açıklandı.

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