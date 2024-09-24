ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES başvuru takvimi

ALES/3 başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle duyuruldu. Takvime göre, ALES başvuruları ekim ayı içerisinde başlayacak. Peki, ALES/3 başvurusu ne zaman?

ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES başvuru takvimi

/3 hazırlıklarını sürdüren adaylar başvuru takvimini merak ediyor. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenlerin katılım sağlayacağı ALES'in bu yılki son sınavı kasım ayında gerçekleşecek. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak?

ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES başvuru takvimi - 1

/3 BAŞVURU TAKVİMİ

ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2024 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.


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