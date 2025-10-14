ALES/3 geç başvuru tarihi: ALES geç başvuru ne zaman yapılacak?

ALES/3 geç başvuru tarihi, yüksek lisans yapmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. İlk başvuru dönemini kaçıran adaylar, ALES geç başvuru tarihinde son kez sınava katılabilmek için başvuru şansı yakalayacak. Peki, 2025 ALES/3 ne zaman yapılacak?



ALES/3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?



ALES/3 geç başvuru tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 ALES/3 takvimi sonrasında belli oldu.



Buna göre; ALES/3 geç başvurusu 21 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.



ALES/3 SINAV TARİHİ



Her yıl, yıl da 3 kez yapılan ALES sınavının sonuncusu bu yıl kasım ayında gerçekleşecek.



ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, ALES/3 sınavı 23 Kasım'da yapılacak.

