ALES/3 geç başvuru tarihi: ALES geç başvuru ne zaman yapılacak?
2025 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için geç başvuru süreci adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM’nin sınav takvimine göre düzenlenecek olan ALES/3 oturumu öncesinde normal başvuru tarihini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi büyük önem taşıyor. Peki 2025 ALES/3 geç başvurusu ne zaman yapılacak?
ALES/3 geç başvuru tarihi, yüksek lisans yapmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. İlk başvuru dönemini kaçıran adaylar, ALES geç başvuru tarihinde son kez sınava katılabilmek için başvuru şansı yakalayacak. Peki, 2025 ALES/3 ne zaman yapılacak?
ALES/3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
ALES/3 geç başvuru tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 ALES/3 takvimi sonrasında belli oldu.
Buna göre; ALES/3 geç başvurusu 21 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.
ALES/3 SINAV TARİHİ
Her yıl, yıl da 3 kez yapılan ALES sınavının sonuncusu bu yıl kasım ayında gerçekleşecek.
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, ALES/3 sınavı 23 Kasım'da yapılacak.