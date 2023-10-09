ALES/3 geç başvurusu ne zaman? ALES başvurularında son gün!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES) başvuruları, akademik kariyer hedefleyen adayların gündeminde yer alıyor. Bu yılın son ALES oturumu için başvurular alınmaya başlamıştı. Başvuru takvimini merak eden adaylar, son başvuru tarihinin yanı sıra oturum tarihini de öğrenmek istiyor. İşte, 2023-ALES/3 başvuruları hakkında bilgiler...



ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 9 Ekim'e kadar sınava başvurabilecek.



Sınava başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.



ALES/3 GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ



ALES/3 için geç başvuru tarihi 17 Ekim 2023 olarak belirlendi.



ÖSYM tarafından saat 10.00'da alınmaya başlayacak geç başvurular, 23.59 itibarıyla sona erecek.



YILIN SON ALES OTURUMU NE ZAMAN?



Adaylar, 19 Kasım'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

