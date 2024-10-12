ALES 3 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ALES sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?
ALES/3 sınavı için başvurular 9 Ekim günü sona erdi. Adaylar geç başvurularını ise 16 Ekim'de gerçekleştirecek. Sınav başvuru süreci ardından gözler bir kez daha takvime çevrildi. Peki, ALES 3 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ALES sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?
ÖSYM takvimiyle ALES/3 sınavına dair ayrıntılar belli oldu. 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.
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