ALES 3 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ALES sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

ALES/3 sınavı için başvurular 9 Ekim günü sona erdi. Adaylar geç başvurularını ise 16 Ekim'de gerçekleştirecek. Sınav başvuru süreci ardından gözler bir kez daha takvime çevrildi. Peki, ALES 3 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ALES sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

ALES 3 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ALES sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

takvimiyle /3 sınavına dair ayrıntılar belli oldu. 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

ALES 3 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ALES sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? - 1

/3 SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor. ALES/3 sınav giriş belgelerinin 10 Kasım tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor. 

Öne Çıkan Video

Dünya Kız Çocukları Günü'nde Türkiye'de tablo nasıl?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...