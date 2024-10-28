ALES/3 ne zaman? ÖSYM ALES/3 tarihi

ALES/3 başvuru sürecinin ardından gözler sınav tarihine çevrildi. ÖSYM takvimine göre, ALES/3 kasım ayında gerçekleşecek. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da tarih bilgisini teyit ediyor. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak?

ALES/3 ne zaman? ÖSYM ALES/3 tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından gerçekleştirilen sınavlardan biri olan 'in sonuncusu için geri sayım sürüyor. Yıl içerisinde üç kez gerçekleştirilen ALES'in üçüncüsü kasım ayında yapılacak.

ALES/3 ne zaman? ÖSYM ALES/3 tarihi - 1

/3 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3), 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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