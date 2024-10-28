ALES/3 ne zaman? ÖSYM ALES/3 tarihi
ALES/3 başvuru sürecinin ardından gözler sınav tarihine çevrildi. ÖSYM takvimine göre, ALES/3 kasım ayında gerçekleşecek. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da tarih bilgisini teyit ediyor. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavlardan biri olan ALES'in sonuncusu için geri sayım sürüyor. Yıl içerisinde üç kez gerçekleştirilen ALES'in üçüncüsü kasım ayında yapılacak.
ALES/3 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3), 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.
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