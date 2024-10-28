ALES/3 ne zaman? ÖSYM ALES/3 tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavlardan biri olan ALES'in sonuncusu için geri sayım sürüyor. Yıl içerisinde üç kez gerçekleştirilen ALES'in üçüncüsü kasım ayında yapılacak.