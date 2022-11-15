ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? (2022 ÖSYM ALES takvimi)

Bu yılın üçüncü ALES sınavı için tarih araştırmaları başladı. Yüksek lisans yapabilmek için ALES sınavına girecek olan adaylar, sınavın ne zaman, hangi gün yapılacağını merak ediyor. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak?



ALES/3 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI



20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2022-ALES/3) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Kasım 2022 tarihinde 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.



ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

