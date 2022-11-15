ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? (2022 ÖSYM ALES takvimi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. Üniversite mezunu adayların yüksek lisans yapabilmek için girecekleri ALES sınavı giriş yerleri açıklandı. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak?

ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? (2022 ÖSYM ALES takvimi)

Bu yılın üçüncü sınavı için tarih araştırmaları başladı. Yüksek lisans yapabilmek için ALES sınavına girecek olan adaylar, sınavın ne zaman, hangi gün yapılacağını merak ediyor. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak?

ALES/3 NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? (2022 ÖSYM ALES takvimi) - 1

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2022-ALES/3) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Kasım 2022 tarihinde 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

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