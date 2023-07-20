ALES 3 ne zaman yapılacak? İşte ALES 3 sınav ve başvuru takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan (2023-ALES/3) için araştırmalar hız kazandı. Sınava odaklanan adaylar, ALES tarihini ve ALES için ÖSYM'nin başvuruları başlatacağı tarihi sorguluyor. Peki, ALES 3 ne zaman yapılacak? ALES başvuruları hangi gün?

ALES 3 ne zaman yapılacak? İşte ALES 3 sınav ve başvuru takvimi

Akademik kariyer hedefleyen kişilerin, ilk aşama olarak yüksek lisans programlarına katılmak için gireceği 'e bu yılda ilgi oldukça yoğun. 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) bu yıl Kasım ayında organize edilecek. İşte, ALES 3 sınav ve başvuru takvimi...

ALES-3 SINAV TAKVİMİ

'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

ÖSYM BAŞVURU TARİHLERİNİ AÇIKLADI

ALES/3 başvuruları 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.

Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

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