ALES/3 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? ALES saati ve süresiyle ilgili bilgiler

2024 ALES/3 sınavının ne zaman, saat kaçta başlayacağı, sınava girmeye hazırlanan yüksek lisans adayları tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kılavuzuyla birlikte, ALES/2 sınavının saati, süresi ve kaç soru sorulacağı belli oldu. Peki, ALES/3 ne zaman, saat kaçta başlayacak? ALES sınavı kaç dakika, kaç soru?



ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?



ALES'in bu yılki üçüncü oturumu, 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

