ALES/3 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? ALES saati ve süresiyle ilgili bilgiler

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) için geri sayım sürüyor. Üniversitelerin lisans bölümünden mezun olan adaylar, yılın son ALES oturumuna kasım ayında katılacak. Peki, ALES/3 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

ALES/3 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? ALES saati ve süresiyle ilgili bilgiler

2024 /3 sınavının ne zaman, saat kaçta başlayacağı, sınava girmeye hazırlanan yüksek lisans adayları tarafından sorgulanmaya başladı. tarafından yayımlanan sınav kılavuzuyla birlikte, ALES/2 sınavının saati, süresi ve kaç soru sorulacağı belli oldu. Peki, ALES/3 ne zaman, saat kaçta başlayacak? ALES sınavı kaç dakika, kaç soru?

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES'in bu yılki üçüncü oturumu, 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES/3 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? ALES saati ve süresiyle ilgili bilgiler - 1

KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ALES/3 sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15’te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

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