ALES/3 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? ALES sınav yerleri sorgulama sayfası

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na ( ALES /3) sayılı gün kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınav için son kontrollerini yapan adaylar, ALES sınav yerlerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor. ALES sınav giriş belgesi sınav günü adayların yanında bulundurması gereken belgelerden biri.

ALES/3 SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak. ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor.



Buna göre; ALES/3 sınav giriş belgelerinin 10 Kasım tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.