ALES/3 sınav yerleri 2024: ALES sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? (ÖSYM ALES/3 tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) sınav giriş yerleri için tarih araştırmaları başladı. Yılın son ALES sınavına girecek olan adaylar, gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan ALES/3 sınav giriş yerlerine çevirdi. Peki, 2024 ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES/3 sınav yerleri 2024: ALES sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? (ÖSYM ALES/3 tarihi)

2024 /3 sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacakları yılın son ALES sınavı öncesinde başvurular tamamlandı. Şimdi ise gözler ALES/3 sınan yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES/3 YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor.

Buna göre; ALES/3 sınav giriş belgelerinin 10 Kasım tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

ALES/3 sınav yerleri 2024: ALES sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? (ÖSYM ALES/3 tarihi) - 1

/3 SINAVI NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınavına dair ayrıntılar belli oldu.

Buna göre; 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

Öne Çıkan Video

Teröristbaşı Gülen'i gömme hazırlıkları: Çukur kazıp üzerini brandayla kapattılar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...