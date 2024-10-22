ALES/3 sınav yerleri 2024: ALES sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? (ÖSYM ALES/3 tarihi)

2024 ALES/3 sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacakları yılın son ALES sınavı öncesinde başvurular tamamlandı. Şimdi ise gözler ALES/3 sınan yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?



ALES/3 SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor.



Buna göre; ALES/3 sınav giriş belgelerinin 10 Kasım tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

