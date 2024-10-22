ALES/3 sınav yerleri 2024: ALES sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? (ÖSYM ALES/3 tarihi)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) sınav giriş yerleri için tarih araştırmaları başladı. Yılın son ALES sınavına girecek olan adaylar, gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan ALES/3 sınav giriş yerlerine çevirdi. Peki, 2024 ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
2024 ALES/3 sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacakları yılın son ALES sınavı öncesinde başvurular tamamlandı. Şimdi ise gözler ALES/3 sınan yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
ALES/3 SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor.
Buna göre; ALES/3 sınav giriş belgelerinin 10 Kasım tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınavına dair ayrıntılar belli oldu.
Buna göre; 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.
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