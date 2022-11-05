ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı? ALES ne zaman yapılacak? (2022 ÖSYM ALES sınav tarihi)

ALES/3 sınav yerleri için geri sayım başladı. 20 Kasım'da yapılacak olan ALES/3 sınavı öncesinde, sınava girecek olan yüksek lisans adaylar ÖSYM'den gelecek sınav giriş belgesi duyurusunu bekliyor. Peki, ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?

ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı? ALES ne zaman yapılacak? (2022 ÖSYM ALES sınav tarihi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından sınav giriş belgelerinin yayımlanması için geri sayım başladı. Kısa bir süre sonra bu yılın son ALES sınavına girecek olan adaylar, gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Peki, ALES ne zaman?

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı? ALES ne zaman yapılacak? (2022 ÖSYM ALES sınav tarihi) - 1

ALES/3 GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES/3 sınavına kısa bir zaman kala, sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES sınavının yapılacağı gün belli oldu.

Buna göre; ALES sınavı giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce yani Kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

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