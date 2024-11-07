ALES/3 sınav yerleri açıklandı (ÖSYM ALES sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı)

ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınav giriş belgeleri yayımlandı. Sınav giriş belgesinde adayların sınava girecekleri yer bilgisi de yer alıyor. Adaylar, ALES sınav yerleri bilgisini online sistem üzerinden görüntüleyebiliyor.

ALES/3 sınav yerleri açıklandı (ÖSYM ALES sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı)

’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Atanmaların tamamlanması ardından ALES sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. 

ALES/3 sınav yerleri açıklandı (ÖSYM ALES sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı) - 1

SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren ALES Sınava Giriş Belgesi’ni, 07 Kasım 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecektir.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME

ALES/3 sınav yerleri açıklandı (ÖSYM ALES sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı) - 2

/3 NE ZAMAN YAPILACAK?

Üçüncü ALES sınavı tarihini duyurdu. Yüksek lisans ve doktora adaylarının katılacağı ALES/3 kasım ayında gerçekleşecek. ÖSYM'nin takvimine göre, 2024-ALES/3 17 Kasım tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

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