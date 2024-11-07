ALES/3 sınav yerleri açıklandı (ÖSYM ALES sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı)

ÖSYM ’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Atanmaların tamamlanması ardından ALES sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren ALES Sınava Giriş Belgesi’ni, 07 Kasım 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM ’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecektir.

ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?



Üçüncü ALES sınavı tarihini ÖSYM duyurdu. Yüksek lisans ve doktora adaylarının katılacağı ALES/3 kasım ayında gerçekleşecek. ÖSYM'nin takvimine göre, 2024-ALES/3 17 Kasım tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

