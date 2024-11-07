ALES/3 sınav yerleri açıklandı (ÖSYM ALES sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı)
ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınav giriş belgeleri yayımlandı. Sınav giriş belgesinde adayların sınava girecekleri yer bilgisi de yer alıyor. Adaylar, ALES sınav yerleri bilgisini online sistem üzerinden görüntüleyebiliyor.
ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Atanmaların tamamlanması ardından ALES sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.
ALES SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren ALES Sınava Giriş Belgesi’ni, 07 Kasım 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecektir.
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