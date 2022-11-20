ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM ALES sonuç takvimi)

ÖSYM tarafından bu yılın üçüncü ve son ALES sınavı bugün tamamlandı. Yüksek lisans adaylarının katılım sağladığı ALES sınavının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı sorgulanmaya başladı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?



ALES/3 SINAVI SONA ERDİ



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında yılın son ALES sınavı bugün yapıldı.



20 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayan ALES/3 sınavı, saat 12.45'te sona erdi.



ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan ALES sınav takvimi sonrasında, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; ALES/3 sınavının sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden açıklanacak.



SINAVDA 100 SORU SORULDU



Bugün gerçekleştirilen ALES sınavında sayısal ve sözel testler uygulandı. 10.15’te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürdü.



Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu.



Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istendi.