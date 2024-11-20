ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/3 sonuç tarihi)

2024 ALES/3 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, yılın son ALES sınavına katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM sınav takviminde yayımlanan 2024 ALES takvimiyle birliktei ALES/3 sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?



ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2024 ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

