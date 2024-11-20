ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/3 sonuç tarihi)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Kasım'da uygulanan yılın son ALES sınavı sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, 2024 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 ALES/3 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, yılın son ALES sınavına katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM sınav takviminde yayımlanan 2024 ALES takvimiyle birliktei ALES/3 sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 27 Kasım 2024'te sona erecek.
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