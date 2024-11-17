ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuç tarihini paylaştı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)), 171 bin 640 adayın katılımıyla 17 Kasım Pazar yapılacak. Sınava katılım sağlayan adayların gündeminde sonuç tarihi var. ÖSYM ALES sonuç tarihini paylaştı. Peki, ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik kariyerine devam etmek isteyen adayların katıldığı ALES/3'ün sonuçları için geri sayım sürüyor. Takvime göre, ALES/3 sonuçları aralık ayında ilan edilecek.
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