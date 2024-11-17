ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuç tarihini paylaştı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)), 171 bin 640 adayın katılımıyla 17 Kasım Pazar yapılacak. Sınava katılım sağlayan adayların gündeminde sonuç tarihi var. ÖSYM ALES sonuç tarihini paylaştı. Peki, ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuç tarihini paylaştı

Akademik kariyerine devam etmek isteyen adayların katıldığı /3'ün sonuçları için geri sayım sürüyor. Takvime göre, ALES/3 sonuçları aralık ayında ilan edilecek.

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuç tarihini paylaştı - 1

/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları takvimine göre, 6 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek

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