ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimiyle ALES sonuç tarihi duyuruldu

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları sınavın hemen ardından gündeme geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sonuçları için tarih belli oldu. Peki, ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimiyle ALES sonuç tarihi duyuruldu

Yılın son (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) oturumuna giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. ALES/3 oturumu 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın üzerinden geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi artış gösterdi. Peki, ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimiyle ALES sonuç tarihi duyuruldu - 1

/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Buna göre; 2024 ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimiyle ALES sonuç tarihi duyuruldu - 2

Değerlendirilmelerin tamamlanması ardında adaylar,  sonuçlarına 'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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