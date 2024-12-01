ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimiyle ALES sonuç tarihi duyuruldu

Yılın son ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) oturumuna giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. ALES/3 oturumu 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın üzerinden geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi artış gösterdi. Peki, ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Buna göre; 2024 ALES/3 sonuçları, 6 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.