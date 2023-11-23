ALES/3 sonuçları ne zaman belli olur? ALES sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları için bekleyiş başladı. Yılın son ALES oturumunun geride kalması ile şimdi de sonuç tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. İşte, ÖSYM ALES/3 sonuç takvimi...



YILIN SON ALES OTURUMU GERİDE KALDI



Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde 19 Kasım Paar günü saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.



Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.