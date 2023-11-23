ALES/3 sonuçları ne zaman belli olur? ALES sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

ALES/3 sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) tamamlandı. Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen ALES için 157 bin 918 aday başvurmuştu. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 sonuçları ne zaman belli olur? ALES sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları için bekleyiş başladı. Yılın son oturumunun geride kalması ile şimdi de sonuç tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. İşte, ALES/3 sonuç takvimi...

YILIN SON ALES OTURUMU GERİDE KALDI

, 81 il 92 sınav merkezinde 19 Kasım Paar günü saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...