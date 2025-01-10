ALES başvuruları 2025: ALES başvuruları ne zaman, ayın kaçında? (2025 ÖSYM ALES takvimi)

2025 ALES başvuruları için geri sayım başladı. 13 Nisan'da yapılacak olan yılın ilk ALES sınavı öncesinde gözler başvuru takvimine çevrildi. ÖSYM bu yılın ALES sınav takvimini resmi adresi üzerinden yayımlandı. Peki, 2025 ALES başvuruları ne zaman, ayın kaçında?



2025 ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2025 ALES sınavı başvuruları 19 Ocak tarihinde alınmaya başlayacak ve 26 Ocak'ta sona erecek.



ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ



2025 ALES geç başvuruları ise 7 Mart 2025 tarihinde alınmaya başlayacak.