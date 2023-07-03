ALES başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM ALES/2 başvuru tarihleri)

2023 ALES/2 başvuru tarihileri, üniversite eğitimini tamamlamış yüksek lisans adayları tarafından sorgulanmaya başladı. 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak olan ALES/2 sınavı başvuruları yarın başlayacak. İşte ayrıntılar.
ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ALES/2 başvuruları 4 Temmuz 2023 tarihinde başlayıp, 10 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.
Sınavın geç başvuruları ise 19 Temmuz 2023 tarihinde alınacak.
ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
4 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak olan ALES/2 başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılacak.
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