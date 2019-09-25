ALES başvuruları bugün son gün..

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) 17 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM ALES/3 başvuruları için sınav ücreti ise 120 TL olarak belirlendi.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekler.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-ALES Kılavuzunda yer alıyor.



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2019 ALES GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ



17 Kasım'da içincüsü gerçekleştirilecek ALES için geç başvuru tarihleri, 8 Ekim olarak belirlenirken sınav ücreti olarak 180 TL alınacak.

VİDEO: ÖSYM'NİN SINAV YENİLİKLERİ