ALES başvuruları için son gün (ALES başvurusu nasıl yapılır?)

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için 2-6 Temmuz tarihlerinde yeniden başvuru alınacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı 06.07.2020 - 10:35

ALES başvuruları için son gün (ALES başvurusu nasıl yapılır?)

İlişkili Haberler

YKS ne zaman açıklanacak? (2020 YKS sonuçları için gözler ÖSYM'de)

YKS ne zaman açıklanacak? (2020 YKS sonuçları için gözler ÖSYM'de)

ÖSYM'nin soruşturma kararının ardından Mabel Matiz açıklamada bulundu

ÖSYM'nin soruşturma kararının ardından Mabel Matiz açıklamada bulundu

2020 ALES ne zaman yapılacak? (ÖSYM 2020 ALES takvimi)

2020 ALES ne zaman yapılacak? (ÖSYM 2020 ALES takvimi)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkesi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ALES/1 için yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce ALES/1 başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı. 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13-23 Mart'ta başvuruları alınan ALES/1 için 2-6 Temmuz'da yeniden başvuru alınacak.

Adaylar başvurularını, 6 Temmuz'da mesai saati bitimine kadar ÖSYM sınav koordinatörlükleri veya aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den yapabilecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Sınav ücreti, 2-7 Temmuz'da ödenecek. Ödeme süresi, banka şubesinden yapacak adaylar için 7 Temmuz mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirecekler ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden yapacak adaylar için 7 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.

Sınava 13-23 Mart'ta başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz'da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den güncelleme yapabilecek. 

2020-ALES/1 BAŞVURU KILAVUZU

ÖĞRENCİLERE SINAV ÖNCESİ UYARILAR

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...