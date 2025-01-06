ALES başvuruları ne zaman? (2025 ÖSYM ALES başvuru ve sınav takvimi)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvurularının ne zaman yapılacağı, yüksek lisans eğitimi almak isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olan adaylar, 2025 yılında yapılacak olan ALES sınavı için başvuru tarihlerini merak ediliyor. Peki, 2025 ALES sınavı başvuruları ne zaman?
2025 ALES başvuruları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2025 ALES sınavı başuruları, yıl boyunca 3 kez olacak. 3 kez ALES sınavına girebilecek olan adaylar gözlerini başvuruların başlayacağı tarihe çevirdi. Peki, 2025 ALES başvuruları ne zaman?
2025 ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.
Buna göre; 2025 ALES sınavı başvuruları 19 Ocak tarihinde alınmaya başlayacak ve 26 Ocak'ta sona erecek.
ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ
2025 ALES geç başvuruları ise 7 Mart 2025 tarihinde alınmaya başlayacak.
2025 ALES SINAVI NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan'da yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak.
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