ALES başvuruları ne zaman? (2025 ÖSYM ALES başvuru ve sınav takvimi)

2025 ALES başvuruları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2025 ALES sınavı başuruları, yıl boyunca 3 kez olacak. 3 kez ALES sınavına girebilecek olan adaylar gözlerini başvuruların başlayacağı tarihe çevirdi. Peki, 2025 ALES başvuruları ne zaman?



2025 ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2025 ALES sınavı başvuruları 19 Ocak tarihinde alınmaya başlayacak ve 26 Ocak'ta sona erecek.

