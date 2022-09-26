ALES başvuruları ne zaman? ALES-3 sınavı ne zaman yapılacak? (2022 ÖSYM ALES-3 sınav tarihi)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için tarih araştırmaları başladı. Bu yıl 3'üncü kez düzenlenecek olan ALES sınavı öncesinde, yüksek lisans yapmak isteyen birçok kişi ALES başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, ALES-3 başvuruları ne zaman? ALES sınavı ne zaman yapılacak?

ALES başvuruları ne zaman? ALES-3 sınavı ne zaman yapılacak? (2022 ÖSYM ALES-3 sınav tarihi)

başvuruları için geri sayım başladı. tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan ALES sınavının kılavuzu bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte ALES başvuru tarihleri belli oldu. Peki, ALES-3 başvuruları ne zaman?

ALES-3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte, ALES sınavı başvurularının başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ALES-3 başvuruları 30 Eylül tarihinde başlayacak ve 10 Ekim'de son bulacak.

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ALES başvuruları ne zaman? ALES-3 sınavı ne zaman yapılacak? (2022 ÖSYM ALES-3 sınav tarihi) - 1

ALES-3 SINAVI NE ZAMAN?

10 Ekim'de başvuruları tamamlanacak olan ALES-3 sınavının tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.

Yayımlanan sınav takvimine göre; ALES sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

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