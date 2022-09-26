ALES başvuruları ne zaman? ALES-3 sınavı ne zaman yapılacak? (2022 ÖSYM ALES-3 sınav tarihi)

ALES başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan ALES sınavının başvuru kılavuzu bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte ALES başvuru tarihleri belli oldu. Peki, ALES-3 başvuruları ne zaman?



ALES-3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte, ALES sınavı başvurularının başlayacağı tarih belli oldu.



Buna göre; ALES-3 başvuruları 30 Eylül tarihinde başlayacak ve 10 Ekim'de son bulacak.

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ALES-3 SINAVI NE ZAMAN?



10 Ekim'de başvuruları tamamlanacak olan ALES-3 sınavının tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.



Yayımlanan sınav takvimine göre; ALES sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.