ALES başvuruları ne zaman bitecek, geç başvuru ne zaman? (2023 ALES başvuru tarihleri)

2023 ALES başvurularının ne zaman biteceği, başvurularını henüz tamamlamamış olan kişiler tarafından sorgulanıyor. Üniversite mezunu olan kişilerin yüksek lisans eğitimi almak için katılım sağlayacağı ALES 16 Nisan'da yapılacak. Peki, ALES başvuruları ne zaman bitecek, geç başvuru ne zaman?



2023 ALES BAŞVURU TARİHLERİ



ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, ALES başvuru ve geç başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2023 ALES sınavı başvuruları 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapılacak. ALES geç başvuruları ise 10 Mart'ta yapılacak.

2023 ALES/1 NE ZAMAN?



Her yıl üç kez gerçekleştirilen ALES sınavının ilki 16 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.