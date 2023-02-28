ALES başvuruları ne zaman bitecek, geç başvuru ne zaman? (2023 ALES başvuru tarihleri)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları sürmeye devam ediyor. 16 Nisan tarihinde yapılacak olan 2023 ALES sınavı öncesinde, sınav başvurularını henüz yapmamış olan adaylar tarihleri araştırıyor. Peki, ALES başvuruları ne zaman bitecek, geç başvuru ne zaman?

ALES başvuruları ne zaman bitecek, geç başvuru ne zaman? (2023 ALES başvuru tarihleri)

2023 başvurularının ne zaman biteceği, başvurularını henüz tamamlamamış olan kişiler tarafından sorgulanıyor. Üniversite mezunu olan kişilerin yüksek lisans eğitimi almak için katılım sağlayacağı ALES 16 Nisan'da yapılacak. Peki, ALES başvuruları ne zaman bitecek, geç başvuru ne zaman?

2023 ALES TARİHLERİ

tarafından yayımlanan 2023 takvimi sonrasında, ALES başvuru ve geç başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2023 ALES sınavı başvuruları 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapılacak. ALES geç başvuruları ise 10 Mart'ta yapılacak.

ALES başvuruları ne zaman bitecek, geç başvuru ne zaman? (2023 ALES başvuru tarihleri) - 1

2023 ALES/1 NE ZAMAN?

Her yıl üç kez gerçekleştirilen ALES sınavının ilki 16 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.

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