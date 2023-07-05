ALES başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2023 ALES/2 başvuru takvimi

2023-ALES/2 başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) başvuruları başladığını ilan etti. Tüm gözler şimdi başvuruların bitiş tarihinde. Peki, ALES başvuruları ne zaman bitecek?

ALES başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2023 ALES/2 başvuru takvimi

başvuru süreci devam ediyor. Adaylar, 20 Ağustos'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza 'nin internet adresinden ulaşabilecek. Henüz başvuru yapmayan adaylar da belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2023 ALES/2 başvuru takvimi...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 10 Temmuz'a kadar sınava başvurabilecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

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