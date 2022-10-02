ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES-3 başvuruları ne kadar sürecek, ücret ne kadar? (2022 ÖSYM ALES başvuru kılavuzu)

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) başvuruları, ÖSYM tarafından alınmaya başladı. 30 Eylül tarihinde başlayan başvuruların ardından, yüksek lisans yapmak isteyen binlerce üniversite mezunu kişi başvuru kılavuzunu incelemeye başladı. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES-3 başvuruları ne kadar sürecek, ücret ne kadar?

ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES-3 başvuruları ne kadar sürecek, ücret ne kadar? (2022 ÖSYM ALES başvuru kılavuzu)

başvurularının başlamasıyla birlikte, akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen birçok kişi başvurularını yapmaya başladı. tarafından yayımlanan ALES-3 sınav takvimi sonrasında, ALES başvuru ücreti ve başvuruların ne zaman biteceği belli oldu. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES-3 başvuruları ne kadar sürecek, ücret ne kadar?

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 ALES-3 başvuru kılavuzunun ardından, başvuruların nasıl yapılacağı belli oldu.

Buna göre; Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES-3 başvuruları ne kadar sürecek, ücret ne kadar? (2022 ÖSYM ALES başvuru kılavuzu) - 1

ALES BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-ALES/3 başvuru kılavuzuyla birlikte başvuru tarihleri açıklandı.

Buna göre; Sınava başvurular, 30 Eylül - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES sınavına başvuru yapacak olan adaylar bir yandan da başvuru ücretini merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında ALES-3 başvuru ücreti belli oldu.

Buna göre; ALES başvuru ücreti 185 lira olarak açıklandı.

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