ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES-3 başvuruları ne kadar sürecek, ücret ne kadar? (2022 ÖSYM ALES başvuru kılavuzu)

ALES başvurularının başlamasıyla birlikte, akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen birçok kişi başvurularını yapmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan ALES-3 sınav takvimi sonrasında, ALES başvuru ücreti ve başvuruların ne zaman biteceği belli oldu. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES-3 başvuruları ne kadar sürecek, ücret ne kadar?



ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 ALES-3 başvuru kılavuzunun ardından, başvuruların nasıl yapılacağı belli oldu.



Buna göre; Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.



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ALES BAŞVURU TARİHLERİ



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-ALES/3 başvuru kılavuzuyla birlikte başvuru tarihleri açıklandı.



Buna göre; Sınava başvurular, 30 Eylül - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



ALES sınavına başvuru yapacak olan adaylar bir yandan da başvuru ücretini merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında ALES-3 başvuru ücreti belli oldu.



Buna göre; ALES başvuru ücreti 185 lira olarak açıklandı.